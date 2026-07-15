Acabou o ‘glow’: ‘Masterchef’ elimina Reinado, o participante mais curioso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O biomédico Reinaldo foi o eliminado do 8º episódio do MasterChef após apresentar um trabalho insatisfatório com um pato para os jurados nesta terça-feira, 14. Ele escolheu fazer uma sobrecoxa, mas a proteína acabou borrachuda. “Eu só comi, e foram poucas vezes, tipo em 2009 quando eu morei na Bélgica, mas eu nem prestava atenção que era pato”, disse o eliminado.

O que não foi tão positivo dessa experiência, segundo Reinaldo, foi o relacionamento com os demais participantes. Ao cutucar os concorrentes, ele acabou provocando inimizades. Mostrou que estava ali para competir e não criar aliados. O tipo de temperatura ideal para sacudir um reality, convenhamos.

Figura central nessa edição, movimentou o reality trazendo sua personalidade um tanto excêntrica para o meio das panelas. Fez declarações polêmicas, que alguns taxaram como preconceituosas. Auto definindo-se cabeleireiro, estilista, biomédico e especialista em aumento peniano, Reinaldo deixa a atração com menos graça a partir de agora. É pena. Poderia ter durado mais um pouco por lá.

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