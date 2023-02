Paolla Oliveira desabafa após críticas sobre estar ‘fora de forma’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os preparativos para ocupar o papel de rainha de bateria sob os holofotes da passarela do samba carioca envolvem cardápios minguados e rotina espartana. Pela quinta vez na prestigiada posição na Grande Rio, Paolla Oliveira, 40 anos, não seguiu o script, se permitiu vida livre no pré-Carnaval, e choveram críticas sobre estar “fora de forma”. Ela garante que as diatribes não a atingem. “Resolvi usar este momento para que nos enxerguem de modo mais verdadeiro, com afeto”, diz a atriz, que por nada revela o peso. “Isso estigmatiza a pessoa”, reafirma Paolla, sem dieta à vista.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830