Palavrões, atitude e Vasco: o show de filho de Cássia Eller no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chico Chico, 31, filho de Cássia Eller, fez um show com bastante energia no início da noite deste sábado, 21, no Rock in Rio, dedicado aos cantores brasileiros. Com um estilo irreverente, o cantor subiu ao palco descalço com uma camisa do Vasco e usando um boné. Em vários momentos, ele soltava palavrões. “Olha só vai tomar no c*”, disse de forma aleatória. Em outro momento, percebendo que o público não cantava o refrão, ele é gritou para plateia. “Vocês pagaram 800 porr*, canta essa merd*”. Chico Chico é filho da cantora Cássia Eller que morreu aos 39 anos, em 2001.