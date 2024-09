Abram alas ao batuque: sambistas dão as caras no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zeca Pagodinho, 65 anos, Alcione, 76, Jorge Aragão, 75, Xande de Pilares, 54, Maria Rita, 47, e Diogo Nogueira, 43, já se esbarraram em muitas rodas de samba pelo país. Desta vez, os sambistas se encontram em um local que há poucos anos não cogitavam participar: o Rock in Rio. Os músicos são alguns dos artistas nacionais convidados para o Dia Brasil, encontro reservado à música brasileira, que acontece neste sábado, 21, na Cidade do Rock.

O time de peso sobe ao palco Sunset na escalação do time “Para sempre samba”. A line up do sábado também conta com outros gêneros, como MPB, trap, rock, pop e o sertanejo, que já gerou polêmicas no mesmo artístico.