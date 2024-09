Goiânia in Rio: ‘cowboys’ invadem Cidade do Rock

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na estreia da música sertaneja no Rock in Rio, um estilo diferente invadiu a Cidade do Rock. Botas e chapéu de cowboys viraram modelito oficial de muitos fãs do estilo musical. Por todo o festival era possível ver estes acessórios em homens, mulheres, crianças, no público em geral. Misturando um figurino de roqueira com uma bota rosa metálico, a engenheira ambiental Letícia Freire, 40 anos, moradora de Copacabana, chamava atenção. “Gosto muito do estilo sertanejo raiz. Zezé Di Camargo e Luciano e Chitãozinho e Xororó”. Ela tava acompanhada do amigo, o produtor de eventos, Ayran Bezerra, de 31 anos. Ele, por sua vez, estava com uma bota de couro estilo cowboy, um chapéu e uma calça no estilo que ele diz urbano. “Estou uma mistura de estilos brasileiros”.

Pouco adiante, duas amigas, a professora Adriana Novaes, 47 anos, mineira e amiga Valéria Rangel, de 58 anos, advogada carioca também ostentavam um estilo cowboy. Adriana usava um chapéu e Valéria uma bota, tudo mesclado com roupas de couro preta. Adriana disse: “gosto muito da coisa de sertanejo. É minha raiz. Nasci no interior de Minas, a música Evidências de Chitãozinho e Xororó é a trilha da minha vida”.

O estilo cowboy podia ser visto até nos bastidores da Cidade do Rock, a sobrinha do sambista Diogo Nogueira, Clara Nogueira, de 5 anos vestia uma bota preta e um chapéu estilo cowboy preto. Ela estava acompanhada da mãe, Clarisse Nogueira. A menininha é fã de Ana Castela. “Adoro as músicas dela”. O festival, que completa 40 anos em 2024, nunca tinha tido artistas sertanejos apresentando em seus palcos.