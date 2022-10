Oscar Schmidt volta atrás sobre quimioterapia para curar câncer cerebral

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos maiores atletas brasileiros, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, 64 anos, surpreendeu a todos quando, nesta semana, declarou que parou a quimioterapia para tratar um tumor cerebral. Com a repercussão do assunto, o ex-atleta veio a público neste sábado, 15, falar que na verdade teve alta médica do câncer que foi diagnosticado em 2011: “Meu médico, doutor Olavo Ferreira, ao ver os meus últimos exames, falou: ‘Oscar, você está bem, vamos parar com a quimioterapia’. Depois dessa declaração que dei, virou uma confusão danada. Não estou desistindo do meu tratamento. Recebi alta do meu médico. Estou seguindo o conselho do meu médico que acha que eu estou curado. E estou mesmo! Eu venci essa batalha!”, disse em uma rede social.