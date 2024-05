Os planos de empresário para o turismo de luxo na serra gaúcha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos responsáveis por agitar o turismo de luxo na serra gaúcha, Rafael Peccin, diretor de marketing do Grupo Casa, explica como a empresa tem investido na rede hoteleira de alto padrão, aliando hospitalidade e gastronomia de qualidade, numa região de alta demanda e de igual concorrência. “A gente está sempre se reinventando, sempre reformando”, diz, empolgado.

Os quatro empreendimentos hoteleiros do grupo são do tipo boutique, pequenos em número de habitações, mas grandiosos em comodidade. O primeiro deles é a Casa na Montanha, com uma decoração sofisticada e suntuosa bem no centro de Gramado (RS). Próximo dele, o Petit Casa da Montanha, com 12 apartamentos. Já o Woody é um hotel contemporâneo, que respira áreas de tendências globais, de viajantes jovens, que viajam a lazer ou a trabalho e querem um ambiente onde se sintam à vontade para poder descansar ou trabalhar. Também é deles o Parador, primeiro glamping do Brasil, em Cambará do Sul, a 120 km de Gramado. São 30 acomodações, considerado um dos melhores hotéis de montanha do Brasil. “Meu pai viu que gostei daquele projeto e me propôs voltar para implementar o hotel (ele estava nos Estados Unidos). Gosto muito de natureza, o projeto de Cambará, existe por causa de mim e do meu irmão, que acampávamos naquela região. Voltei e me formei em Turismo”, relata Rafael.

Uma das características fortes do grupo é o apelo gastronômico. Tanto que abriram recentemente o Vinolab, primeiro restaurante que funciona fora dos hotéis. O espaço, como o nome propõe, é um laboratório de vinhos. Através da escolha de uvas, o cliente monta o seu blend, conduzido por um sommelier e leva sua garrafa para casa. Entre os próximos projetos do grupo, Rafael adianta um novo empreendimento no Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha. Numa área de 20 hectares, onde já tem 15 hectares de parreiras, farão uma parceria com uma vinícola para construir um hotel de trinta quartos em meio às uvas. É um conceito de hotel em meio à natureza, de contemplação. A previsão de inauguração é de meados de 2026. “Brinco que normalmente a gente pensa primeiro no restaurante e depois no hotel em volta”. Neste caso, primeiro veio o vinho, depois o hotel.