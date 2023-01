Os perrengues de Débora Falabella em filmagem nos Andes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na contramão de colegas de sua geração que migram maciçamente para o streaming, Débora Falabella, 43, anda eufórica com a volta às novelas — será a protagonista de Terra Vermelha, a próxima trama das 9, de Walcyr Carrasco. “Ninguém produz folhetins como o Brasil”, diz ela, que se embrenhou recentemente na Cordilheira dos Andes para filmar Bem-Vinda, Violeta!, todo rodado em espanhol e bem longe do conforto dos camarins. “Tive de mergulhar em um lago quase congelado”, conta a atriz, que engatou em meio à gélida paisagem namoro com o diretor Fernando Fraiha, com quem já planeja outros projetos. “É uma boa parceria”, avalia.

Publicado em VEJA de 11 de janeiro de 2023, edição nº 2823