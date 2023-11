Os famosos que andam dando apoio a Bruno de Luca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que finalmente resolveu desabafar nas redes sociais sobre o que supostamente ocorreu no acidente com Kayky Brito no dia 2 de setembro, na praia da Barra da Tijuca, no Rio, Bruno de Luca recebe apoio de amigos famosos. Tom Cavalcante, Malvino Salvador, Fernanda Rodrigues, Tico Santa Cruz, Ronaldo Nazário e Carolina Dieckmann deixaram mensagens de apoio a ele nas redes sociais. Era exatamente esta sua maior aflição. Aliás, Bruno estava com os comentários fechados em suas redes desde então. Só abriu novamente há uma semana, com as temperaturas mais amenas sobre o assunto. E apenas neste post específico para se explicar.