Os famosos a favor e contra a redução da jornada de trabalho 6×1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tenta acabar com a escala 6×1 de trabalho movimentou as redes sociais nos últimos dias. Agora, os famosos manifestaram sua opinião sobre o tema. Apresentado pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), a PEC virou assunto entre cantores, youtubers e influenciadores. Luana Piovani usou os stories do Instagram para criticar quem se posiciona contra a redução de jornada. “É tão difícil ser cidadão do Brasil, já virou até piada, porque a gente tem que explicar o óbvio. Por que o pessoal é contra? Por que eles estão pensando que o povo só pensa no seu próprio umbigo, gente? Meu Deus, eu fiquei aqui perguntando como é que pode? Não é possível que as pessoas não tenham consciência de classe, não tenham generosidade, empatia, sororidade, doloridade, compaixão.”

O youtuber e empresário Felipe Neto também defendeu a proposta. Em seu perfil no X, ele destacou como o projeto vem sendo atacado por “burgueses da direita”. E criticou a posição do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A pasta se posicionou dizendo o assunto deveria ser tratado em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados. “É vergonhosa a posição do Ministro do Trabalho sobre o fim da escala 6×1, basicamente lavando as mãos e dizendo que isso deve ser tratado em convenções e acordos. Luiz Marinho, aguardamos sua mudança de postura e reconhecimento do erro grosseiro e vergonhoso desta tarde.”

A funkeira Valesca Popozuda, que já trabalhou como frentista, defendeu uma jornada com dois dias de descanso. “A escala 6×1 é uma escala que prejudica qualquer ser humano a ter uma vida com qualidade e saúde mental, de se dedicar a uma faculdade ou curso extra, de viver momentos de lazer com a família e amigos, e tem deputado me falando que a pessoa quer ‘vadiar'”, começou em uma série de publicações no X sobre o tema. Assim como o também funkeiro MC Binn, que já foi camelô na Rua 25 de março, em São Paulo. “Os que é contra o fim da escala 6×1 devia trabalhar sábado e domingo recebendo salário mínimo e tendo que levar almoço de casa”, escreveu nas redes sociais.

Já o influenciador Léo Picon criticou o projeto. Irmão de Jade Picon, Léo defendeu que a discussão da PEC seria uma “cortina de fumaça” para esconder a redução de salário dos trabalhadores e aumentar o mercado informal. Depois, ele deletou a publicação. Na sequência, voltou a falar sobre o assunto e defendeu sua posição inicial de ser contra a PEC. “Meu pensamento é esse e se você discorda, você tem todo o direito de ser burro (…) O empresário e o trabalhador são explorados”, concluiu Picon.