Escala 6×1: Glauber Braga lança desafio a deputados bolsonaristas

A Proposta de Emenda a Constituição (PEC) apresentada pela deputada Erika Hilton (PSol-SP), que quer pôr fim à escala de trabalho 6×1, tem gerado burburinho nas redes sociais. Toda a bancada do PSol e a maioria do PT já assinaram o documento. Para avançar, o texto precisa angariar o apoio de 171 dos 513 parlamentares. Durante a votação no Congresso, o deputado Glauber Braga (PSol) se pronunciou e desafiou parlamentares de direita a trabalharem na mesma escala que colocariam para o trabalhador brasileiro. “Vamos trabalhar domingo e feriado aqui, porque os senhores vão votar para que o trabalhador trabalhe no domingo e no feriado sem ampliação dos seus direitos, mas não fazem a mesma coisa para vocês aqui”, disse. O PL é a maior bancada da Câmara de Deputados, com 93 deputados, e até o momento possui apenas uma assinatura pela proposta, de Fernando Rodolfo (PL-PE). Nesta segunda-feira, 11, devido a pressão popular, o número geral de parlamentares que assinaram a proposta saltou de 71 para 100, ainda sem a divulgação dos nomes.

O texto da proposta foi formulado pelo movimento social Vida Além do Trabalho (VAT), liderado pelo vereador carioca Rick Azevedo (PSol). Seu objetivo é acabar com a jornada 6×1 onde o funcionário trabalha durante seis dias na semana e folga apenas um. A configuração é muito comum em setores, como o comércio e a indústria, mas é considerada exaustiva e abusiva por apoiadores do projeto. O texto deve mudar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece um dia como o período mínimo de descanso para o trabalhador.