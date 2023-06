Os encontros nada secretos de Shakira com Lewis Hamilton

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi uma passagem-relâmpago, de três dias, na qual Shakira, 46 anos, fez questão de insinuar que, depois do conturbado divórcio com o jogador de futebol Gerard Piqué, a fila andou. Após um ano sem pisar em Barcelona, onde morou por uma década, a cantora foi fotografada, bem à vontade, ao lado de Lewis Hamilton, 38, o galanteador piloto de Fórmula 1, com quem jantou. “Obrigada a todos que secaram minhas lágrimas e me ensinaram que a amizade dura mais que o amor”, postou, antes de regressar a Miami, cidade em que agora vive com os dois filhos. Longe dos holofotes, a viagem transcorreu em clima menos glamoroso. Ela teria se encontrado com os advogados para tratar de um processo em que é acusada de sonegar 14,5 milhões de euros em impostos.

Publicado em VEJA de 14 de Junho de 2023, edição nº 2845