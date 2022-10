Os dez filmes imperdíveis do Festival do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 5 out 2022, 20h04 - Publicado em 6 out 2022, 09h50

Por Valmir Moratelli , giovanna.fraguito Atualizado em 5 out 2022, 20h04 - Publicado em 6 out 2022, 09h50

O Festival do Rio exibirá, desta quinta-feira, 6, até o dia 16, mais de 200 títulos nacionais e internacionais. O evento estreia no cinema Odeon, na Cinelândia, e terá exibições no Circuito Estação NET de Cinema e no Kinoplex São Luiz. A coluna preparou uma lista com os dez filmes imperdíveis desta edição.

A Porta ao Lado

Drama brasileiro, de Julia Rezende, que conta a história de Rafa e Mari, casados, e que vivem um matrimônio tradicional e estável. A união segue tranquila até o dia em que o casal Fred e Isis se muda para o apartamento ao lado. Os novos vizinhos são adeptos de relacionamento aberto, separam sexo de amor e decidiram não ter filhos. Esta forma de se relacionar desafia e provoca Mari, que começa a questionar seu casamento. No elenco: Leticia Colin, Dan Ferreira, Bárbara Paz e Túlio Starling.

Bocaina

Com direção de Ana Flavia Cavalcanti, se passa na relação de duas irmãs isoladas no campo que acolhem um forasteiro aparentemente doente. Num jogo de duplos, elas tentam se reencontrar enquanto ele tenta confundi-las. Um evento astronômico e inesperado vai catalisar a transformação das duas. O elenco é composto por Malu Galli, Alejandro Claveaux, Mina Rosa, Aurora Acker e Ana Flavia Cavalcanti.

Ciclo

Filme de ficção científica e suspense brasileiro que apresenta um futuro assustadoramente possível, onde as coisas saíram ainda mais do controle e o que seria apenas uma “quarentena”, virou o novo e totalmente bizarro normal. No elenco: Felipe Abib, Daniel Furlan, Dani Ornellas, Flávio Bauraqui, Stephanie Lourenço e Rafael Saraiva.

Um Tiro no Escuro

É um documentário brasileiro que discute a posse e o porte de armas no Brasil. Com direção de Paulo Ferreira, o longa acompanha com um olhar crítico um cidadão comum durante todo o processo de aquisição legal de uma arma de fogo no Brasil. Com entrevistas de quem analisa a compra de armas na escalada da violência, o filme mostra a efetiva necessidade de se discutir como um tiro no escuro pode decidir a vida e a morte de milhares de brasileiros.

Império da Luz

Dirigido por Sam Mendes, é o filme de estreia do festival. Traz uma história de amor ambientada em um antigo cinema na costa sul da Inglaterra durante a década de 1980. Funcionária dedicada do local, Hilary não tem vida fácil, mas encontra ânimo com a chegada de Stephen, rapaz negro que entra para a equipe e imediatamente a conquista. No elenco, nomes como Olivia Colman, Toby Jones, Colin Firth e Micheal Ward.

Continua após a publicidade

My Policeman

Conta com a participação de Harry Styles no elenco principal e relata uma história de amor proibido. O longa acompanha a vida de três jovens, Marion e Tom Burgess, que se encontram na costa de Brighton nos anos 1950 e se apaixonam; e Patrick Hazelwood, um curador do Brighton Museum que acaba desenvolvendo sentimentos por Tom. Os homens iniciam um caso apaixonado, apesar da homossexualidade ser ilegal no período. Dirigido por Michael Grandage, é uma adaptação do romance My Policeman, de Bethan Roberts.

Nanny

Foi o vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance 2022. Conta a história de Aisha, imigrante do Senegal que vive ilegalmente nos Estados Unidos e trabalha como babá para uma rica família em Manhattan. Aisha luta para reencontrar o filho, deixado no país natal. No entanto, quando sua chegada se aproxima, é atormentada por uma presença sobrenatural. No elenco: Anna Diop, Michelle Monaghan, Sinqua Walls. Direção de Nikyatu Jusu.

7 Cortes de Cabelo no Congo

Documentário brasileiro com direção de Luciana Bezerra, Gustavo Melo e Pedro Rossi. São sete experiências de exílio. A República Democrática do Congo e o Brasil se reencontram com sua História em comum no Calijah, um pequeno salão de beleza no subúrbio carioca especializado em cortes afro. É de lá que Fernando “Pablo” Mupapa, o dono do salão e protagonista, acalenta e constrói seu sonho da revolução anti-imperialista junto à sua comunidade.

Holy Spider

Baseado em fatos reais, rendeu a Zar Amir Ebrahimi o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes 2022. Dirigido por Ali Abbasi, conta a história de uma jornalista que investiga o submundo da cidade sagrada iraniana Mashad, em busca de um serial killer de prostitutas. Conhecido como Spider Killer, o assassino acredita estar numa missão espiritual de limpar as ruas do pecado.

Argentina, 1985

Também baseado em fatos reais, foi um dos nomes indicados ao Oscar deste ano. Com direção de Santiago Mitre, o longa latino-americano conta a história dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina, no ano de 1985. O filme também esteve na seleção oficial do Festival de Veneza de 2022. No elenco: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Carlos Portaluppi, Norman Briski e Alejo García Pintos.