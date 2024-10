Os destaques imperdíveis da Flip 2024, que começa na quarta-feira, 9

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), no sul-fluminense, se inicia na quarta-feira, 9, e segue até domingo, 13. A 22ª edição da festa conta com a curadoria de Ana Lima Cecilio e terá João do Rio como autor homenageado, um dos escritores mais importantes do início do século 20 no país.

Dentre os destaques do evento, estão o senegalês Mohamed Mbougar Sarr, autor de A Mais Recôndita Memória dos Homens, que divide uma mesa com Jefferson Tenório, de O Avesso da Pele, no sábado, 12, 17h. O francês Édouard Louis, autor de Monique se liberta, Quem matou meu pai, entre outros, também estará no sábado, 19h. Escalação que gerou polêmica, Felipe Neto, que divulga o recém-lançado Como enfrentar o ódio, ao lado da jornalista Patrícia Campos Mello, participa do debate na sexta-feira, 11.

A mesa de abertura, na quarta-feira, 19h30, com o tema As ruas têm alma: João do Rio, conta com o historiador e autor Luiz Antonio Simas. Já a de encerramento, no domingo, 13, 10h, fica a cargo de Carla Madeira, autora de Tudo é rio, A Natureza da Mordida e Véspera; Silvana Tavano e Mariana Salomão Carrara. A propósito: a coluna GENTE acompanhará o festival literário de olho em todos os detalhes.