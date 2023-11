Os curiosos pedidos de camarim de Paul McCartney no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paul McCartney é um artista que segue muito suas tradições e hábitos. Este ano, para os shows da turnê GOT BACK! no Brasil, ele reforçou alguns pedidos. Primeiro, que nenhum dos móveis seja de couro animal ou de qualquer tecido ou estampa que imite pele animal. O mobiliário deve ter tons neutros, mas não devem ser brancos. O cantor também solicitou plantas verdes “cheias” e para as flores, gérberas coloridas. Além de 25 toalhas de mão na cor preta. Para os ‘snacks’ no camarim, Paul viaja com seu chef e a cada cidade é contratado um chef local, especializado em comida vegetariana, para suporte, além de um especialista local para fazer as compras de alimentos frescos.

O ex-Beatles fará oito shows entre os meses de novembro e dezembro, passando por cinco cidades brasileiras – Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. O último show no país, no dia 16 de dezembro, será exatamente no local onde ele começou sua história de amor com o país – no estádio do Maracanã.