Os cantores que ficaram de fora do Dia Brasil, e deviam ter ido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Dia Brasil, neste sábado, 21, apresenta cantores de 14 ritmos diferentes do país. Porém, alguns nomes foram excluídos, como o de Fafá de Belém, que se manifestou sobre a falta de artistas da região Norte no evento. “O Norte será sempre visto como peça decorativa de festas da elite? É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara”, escreveu no início do ano. Joelma também não figura no lineup do festival.

Além da falta de representatividade levantada por Fafá, nomes importantes da MPB ficaram de fora do evento, tais como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Chico Buarque, Marisa Monte e Marina Lima. Sem contar com esses pesos-pesados da música brasileira, artistas de sucesso internacional recente também não estarão presentes: Anitta e Pabllo Vittar.

Faltam até nomes da música clássica, como o celebrado Arthur Verocai. E de mulheres que ajudaram a construir o funk: Valesca Popozuda. E até nomes populares nas redes sociais: Marina Sena e Letrux. Cadê? Ninguém viu. Também não estão presentes Seu Jorge, Nando Reis, Ed Motta, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Alceu Valença e Mart’nália. A lista não para por aí.