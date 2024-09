Camisa do Brasil é ‘ressignificada’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bandeira do Brasil e a camisa da seleção de futebol, nos últimos anos, se tornaram símbolos políticos no país devido a polarização das eleições de 2022. No Rock in Rio, neste sábado, 21, durante o Dia Brasil dedicado apenas artistas brasileiros, a camisa verde e amarela volta a dominar o look predominante entre os frequentadores da Cidade do Rock. A coluna GENTE conversou com vários dos que utilizam a camisa para a curtir o festival. “Essa bandeira passa a nossa resistência apesar de tudo”, diz Giovani Felicio Junior, 37, empreendedor.

Eric de Castro Rodrigues, de 30 anos, engenheiro paulista. “A camisa do Brasil combina com o show de hoje, é uma homenagem a brasilidade e vários estilos. Eu tinha abandonado a camisa do Brasil desde 2018. Depois que a Madonna usou no show de Copacabana, achei que era hora de voltar e se orgulhar”.

Felipe Batista, 26 anos, analista de marketing. “Durante muito tempo a camisa do Brasil ficou associada a política e eu não queria, era contra. Agora parece que eu, como outros brasileiros, passaram a ter orgulho de voltar a vestir a camisa amarela. É uma forma da gente demonstrar o amor ao nosso país”.