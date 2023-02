Os bastidores do carnaval animado de Janja em Salvador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A animada mulher do senador baiano Jaques Wagner, Fátima Mendonça (à esq.), não sossegou enquanto não convenceu a primeira-dama Janja a dar uma palhinha no Camarote 2222, capitaneado por Gilberto e Flora Gil (ao centro) em Salvador. Não deve ter tido muito trabalho — aliás, Janja, 56 anos, já demonstrou sobejamente que gosta de uma festa. Depois de se arrumar na casa dos Gil, ela se dirigiu à orla e acabou passando seis horas na festa, com direito a algumas discretas mexidas de quadril, enquanto o marido embarcava para São Paulo de modo a acompanhar os desdobramentos do trágico temporal que devastou o litoral (leia na pág. 58). “Estava animada. Queria porque queria ver o trio de Armandinho, mas ia passar muito tarde. Ele, gentil, foi cumprimentá-la no camarote”, conta Flora.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830