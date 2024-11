Os bastidores de jantar de despedida do G20 Social com Janja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Roxy Dinner Show, antigo cinema Roxy, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, reuniu, neste domingo, 17, autoridades e personalidades em um jantar de encerramento das atividades da cúpula do G20 Social, oferecido pela Bloomberg Philanthropies. A coluna GENTE traz esses bastidores em primeira mão.

Janja foi uma das convidadas, chegando cedo com sua comitiva e se sentando na primeira fila ao lado do prefeito Eduardo Paes e sua mulher, Cristiane. No jantar, a primeira-dama optou por um prato especial: o filé mignon servido com mil folhas de mandioca e um molho de jabuticaba, criado pelo chef Danilo Parah. Durante o show, Janja se mostrou animada, levantando-se da cadeira ao arriscar alguns passos de samba.

Outro notável participante foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que chegou discretamente, já com as luzes apagadas, e saiu antes do show terminar. Só parou mesmo para conversar rapidamente com Paes.

Também prestigiaram a noite nomes como o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias; o ministro da Secretaria-Geral da Presidência e coordenador do G20 Social, Márcio Macedo; Gabriel Galípolo, indicado para presidir o Banco Central; o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz; o secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero; o deputado federal Renan Ferreirinha; e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Aliás, esta foi a segunda vez em menos de três dias que Chambriard aparece no Roxy. Desta vez, aproveitou para conversar longamente com a primeira-dama.