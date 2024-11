G20: Janja recebe visita especial no Rio

Janja Lula da Silva se encontrou nesta sexta-feira, 15, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que está no Rio para participar da Cúpula do G20. O intuito do encontro era reforçar o apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. “Conversamos sobre mudanças do clima, nova governança global, justiça social e a importância das cidades na defesa da democracia”, escreveu Janja em seu perfil no Instagram. A primeira-dama já conversado com Hidalgo anteriormente sobre o tema quando se encontraram em julho nas Olímpiadas de Paris, na época, Janja representou o Brasil no lugar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prefeita também esteve com Eduardo Paes.

