O teste de beleza de Jennifer Lawrence que terminou com cheiro de peixe
Atriz relatou perrengue ao servir de cobaia
Das madeixas castanhas ao curtíssimo corte que virou marca, até os fios louros de agora — esse é um resumo da vasta história capilar de Jennifer Lawrence, 36 anos, laureada com um Oscar por O Lado Bom da Vida, de 2012. Toda essa experimentação lhe rendeu contrato com uma marca de produtos que promete “simplificar os rituais de beleza”. Mas não foi bem assim com ela. Ao aplicar durante quatro dias no cabelo uma máscara sem perfume, acabou exalando um “cheiro de peixe”, e o marido chegou a fazer pressão para parar. “Precisaram fazer 150 ajustes na fórmula”, conta a atriz, que não quer repetir tão cedo o papel de cobaia.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020