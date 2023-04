O terreno preparado pela mãe de Elon Musk na China

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Espevitada como sempre, a nutricionista, escritora e modelo Maye Musk, 74, mãe de Elon, recebeu atenção de toda a mídia na visita que fez à China — plataforma crucial do império do filho bilionário — para promover seu novo livro de autoajuda, A Woman Makes a Plan, ainda sem tradução no Brasil. Entre um autógrafo e outro, posou em locais turísticos, como o Templo de Nanputuo, em Xiamen, e assistiu a um espetáculo na Ópera de Sichuan. Em Chengdu, fez aparição-relâmpago em uma loja da Tesla, de onde mandou recado ao filho. “Ei, Elon Musk! Tem mais Tesla em Xangai ou em Los Angeles? Vi três paradas em um semáforo”, brincou. Coincidência ou não, Elon planeja viajar à China ainda neste ano e teria pedido uma audiência com o primeiro-ministro Li Qiang, a quem é agradecido — então secretário-geral do Partido Comunista de Xangai, Li viabilizou a fábrica chinesa da Tesla, hoje a de maior produção da montadora de carros elétricos no mundo.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836