O teor da carta que o Greenpeace deu a Biden antes de encontrar Bolsonaro

Organizações brasileiras, incluindo o Greenpeace Brasil, assinam uma dura carta de apelo ao presidente norte-americano Joe Biden, para que reforce o respeito à democracia e ao meio ambiente no encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quinta-feira, 9, Biden se encontra pela primeira vez com o líder brasileiro, como contrapartida à participação do Brasil na Cúpula das Américas, em Los Angeles (EUA), organizada pelos Estados Unidos para discutir com países da América do Sul, América Central e América do Norte o fortalecimento das relações geopolíticas na região. A reunião entre os presidentes ocorre em meio ao desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, na região do Vale do Javari, no Estado do Amazonas.

A carta assinada por 70 organizações brasileiras já foi entregue a equipe do presidente norte-americano, e manifesta preocupação da sociedade brasileira aos ataques à democracia, às eleições, ao meio ambiente, à ciência, aos direitos humanos e à floresta amazônica. Segue trecho: “Neste momento, a inflação, a fome, a violência e o desmatamento estão aumentando no Brasil. Em vez de dirigir seu país fora da crise, Bolsonaro está dando um golpe. (…) Da mesma forma, a continuação do governo de Bolsonaro condenaria a floresta amazônica e seus povos, acabando com as poucas chances que o mundo ainda tem de manter viva a meta de 1,5ºC. (…) As conversas só devem avançar quando o Brasil provar seu compromisso com a proteção da floresta, reduzindo as taxas de desmatamento e interrompendo os esforços políticos para enfraquecer as leis ambientais por meio de várias projetos de lei que são apoiados por Bolsonaro”.