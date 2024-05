O susto de Erika Hilton ao ganhar homenagem de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi com suor, lágrimas e enérgicos pulos de alegria que Erika Hilton, 31 anos, reagiu, ao ser tomada de surpresa, quando sua foto apareceu estampada nos telões distribuídos pela praia durante a apresentação de Madonna. Por pouco não derrubou o namorado, o fotógrafo e diretor Daniel Zezza, 30, na apinhada areia. Tudo aconteceu sob o embalo de Music: “Misture a burguesia e o rebelde / Não pense em ontem e não olhe para o relógio”, dizia uma das estrofes. A primeira deputada federal trans no país, também líder do PSOL e da Rede, recebeu a inesperada homenagem ao lado de Gilberto Gil, Mano Brown, Marina Silva e Paulo Freire. “Fiquei chocada e só pensei: ‘Oh, my God’ ”, lembra. “Pensei em minha vida conturbada no interior e me dei conta de que me tornei alguém considerável para estar no palco da rainha. Senti que venci”, desabafa, toda prosa.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2024, edição nº 2892