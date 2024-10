O surto de Caio Blat após fim de relacionamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caio Blat, 44 anos, contou que teve um surto psicótico após um os seus divórcios e precisou de ajuda médica no meio das gravações de um filme. O ator já foi casado com a terapeuta Ana Ariel e com a atriz Maria Ribeiro. Recentemente, ele terminou o relacionamento com a também atriz Luisa Arraes.

“É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar”, desabafou Caio, durante participação no programa Sábia Ignorância, cujo tema era “Por que traímos?”.

Emocionado, Blat compartilhou um episódio que o levou ao “fundo do poço”. “Eu fiz um filme de amor no meio de uma separação, e eu ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico”, lembrou.

Questionado sobre traição, o ator afirmou que acredita na relação com as próprias atitudes do que a das outras pessoas: “É quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e não se reconhece, não entende porque tomou aquele caminho, porque fez aquilo. Eu acho que isso é pra mim é um abismo assim, é uma forma dificílima de traição”.