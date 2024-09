A ‘via de mão dupla’ de Caio Blat quando o assunto é debater sexo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Caio Blat, 44 anos, vem enveredando nos últimos tempos pelo terreno das declarações picantes. Um exemplo: “Gosto de um convidado, mas a dois também é especial. Convidado é algo excepcional”, declarou, refletindo sobre um eventual sexo a três para dar uma apimentada na rotina. Entre idas e vindas com Luisa Arraes, 31, com quem mantém desde 2017 um casamento aberto, Caio viveu a dor de cabeça de ver vazar nas redes um suposto vídeo íntimo seu (ele não confirma nem nega ser o personagem central). Em cartaz em São Paulo com a peça Memórias do Vinho e nos cinemas com O Diabo na Rua no Meio do Redemunho, torce o nariz quando adentram sua intimidade. “As pessoas estão sempre em busca de polêmicas. Por mais bem resolvidas que as coisas sejam, é invasivo”, queixa-se ele, que garante: “Tento ser o mais discreto possível, sim”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Mafê Firpo

Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2024, edição nº 2910