A comparação de Luisa Arraes a Elon Musk ao ser vilã em ‘No Rancho Fundo’

Na pele de sua primeira vilã na TV, na trama global No Rancho Fundo, Luisa Arraes, 30 anos, foi tomar inspiração na trajetória de Elon Musk, o megalômano bilionário que incendeia as redes com polêmicas que rever­be­ram pelo globo. “Minha personagem também tem essa vontade de dominar o mundo. É igualzinha a ele”, compara a atriz, que estrela Transe, sobre a polarização nas eleições de 2018, e logo poderá ser vista em Grande Sertão, película dirigida por seu pai, Guel Arraes, uma adaptação do clássico de Guimarães Rosa. Envolta em tanto trabalho, ela lamenta o fato de todo mundo a abordar com a mesma pergunta, que lhe desvia o foco. Querem saber como há anos consegue manter a relação aberta com o ator Caio Blat, 43. “É uma questão diária”, conta, e ironiza: “Sempre quando falo sobre isso, me sinto saindo do armário”.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2024, edição nº 2895