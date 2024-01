O surpreendente crescimento de ‘Renascer’ após boa estreia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O segundo capítulo da novela Renascer, exibido nesta terça-feira, 23, rendeu à TV Globo bons números de audiência. Em São Paulo, a novela superou os índices do capítulo de estreia em 8% (+2 pontos), registrando 28 pontos de audiência e 45%, de participação. O mesmo aconteceu no Rio de Janeiro. A trama escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, com direção artística de Gustavo Fernández, registrou 30 pontos de audiência e 47%, de participação, superando o primeiro capítulo da novela em 3% (+1 ponto). Tudo indica que o remake não vai sair por baixo do último projeto, que também reestreou uma obra do avô, o sucesso Pantanal, em 2022.