O suposto novo affair de Ben Affleck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Parece que a fila andou para Ben Affleck, 52 anos. O ator, que se divorciou de Jennifer Lopez recentemente, foi visto ao lado da atriz Kick Kennedy, 36. De acordo com o site norte-americano Page Six, os dois foram flagrados juntos em um hotel de luxo em Berverly Hills, além de outros locais badalados de Hollywood. Procurados pela imprensa, Affleck e Kick se recusaram a comentar sobre os rumores do romance.

Filha de Robert F. Kennedy Jr com a primeira mulher, Emily Black, Kick Kennedy é cunhada da cantora Giulia Be, que é noiva do Conor Kennedy. A atriz, que vem sendo comparada à primeira mulher de Ben Affleck, Jennifer Garner, foi batizada em homenagem à tia-avó Kathleen “Kick” Kennedy, que morreu em 1948, aos 28 anos. Kick é formada em história e teatro pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e já participou de algumas produções para a televisão, como a série Segura a Onda e Gossip Girl, onde interpretou ela mesma.