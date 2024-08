O que há por trás da separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jennifer Lopez entrou com o pedido de divórcio de Ben Affleck, no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nesta terça-feira, 20. O casal já não era visto junto há meses, com muitos rumores de separação, após dois anos de casamento. Poucas horas antes, o ator foi fotografado sem aliança, enquanto ele e a ex-mulher Jennifer Garner desembarcavam em Los Angeles, depois de deixar a filha Violet, de 18 anos, na faculdade em Connecticut. De acordo com o NY Post, fontes próximas do ex-casal debateram que o romance estava fadado ao fracasso desde o início. “Não tinha como ela controlar o marido e ele não podia mudá-la”. Ao The Sun, uma fonte explicou o motivo do término: “Jennifer e Ben terminaram totalmente, eles simplesmente não são mais compatíveis – mesmo depois de 20 anos, nenhum dos dois mudou. Ambos são seres humanos muito difíceis”.

No primeiro relacionamento dos dois, em 2002, eles se tornaram um casal poderoso de Hollywood. No entanto, poucos dias antes do casamento, em 2003, eles anunciaram, em uma declaração conjunta, que estavam adiando a cerimônia devido à atenção excessiva da mídia. Mais tarde, eles se separaram em janeiro de 2004. De acordo com o NY Post, um dos grandes erros de J-Lo foi insistir em tornar públicos aspectos particulares do relacionamento no documentário, The Greatest Love Story Never Told. Na produção, Ben descobriu que Jennifer havia compartilhado com músicos cartas de amor que ele havia mantido em sigilo por mais de vinte anos.