O segredo para casamento de 18 anos de Robert Downey Jr. com produtora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Robert Downey Jr., 58 anos, e a mulher, Susan Downey, 50, estão juntos há 18 anos. Nesta quinta-feira, 14, a produtora revelou o segredo para um relacionamento tão duradouro, mesmo com as agendas tumultuadas. Eles criaram a chamada “regra das duas semanas”. “Temos uma regra de duas semanas, que muitas vezes parece muito longa, mas não passamos mais de duas semanas sem nos vermos e com a família reunida. Felizmente, preferimos ser um circo itinerante quando podemos. Você mantém a regra básica de duas semanas e depois não tenta pensar muito à frente, porque muito do que fazemos é estranhamente imprevisível. Alguém pode ficar doente, ou pode haver uma paralisação, ou isso ou aquilo. Então você só precisa ter algumas coisas básicas em vigor, e daí estar disposto a flexibilizar o resto das coisas. A boa notícia é que não estou na frente das câmeras e, como produtora, acabo tendo um pouco mais de flexibilidade em termos de localização, de onde eu precisaria estar”, disse Susan em entrevista à revista People.

Conforme a produtora, os dois sabem que imprevistos podem acontecer no ramo em que trabalham, mas estão dispostos a fazer a relação funcionar. Susan e Robert se conheceram em 2003, durante a produção do filme Gothika. Ela atuava como produtora do longa-metragem, enquanto o ator fazia parte do elenco. Eles se casaram em 2005 e são pais de Exton, 12, e Avri, 9. Robert também é pai de Indio, 30, fruto do casamento anterior com Deborah Falconer. No último domingo, 10, o artista conquistou o primeiro Oscar da carreira, levando para casa o troféu de Melhor Ator Coadjuvante por Oppenheimer.