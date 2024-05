O segredo guardado a sete chaves de Madonna para show no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O show de histórico de Madonna, nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 4, não poderia deixar de fora um dos símbolos da cultura nacional, e principalmente carioca, – o carnaval das escolas de samba. A Rainha do Pop convidou o sambista Pretinho da Serrinha para comandar uma bateria durante uma das suas músicas. Eles, inclusive, já estão ensaiando o momento no Copacabana Palace. A bateria será formada por jovens ritmistas que fazem parte das baterias das escolas de samba da cidade. O DJ norte-americano Diplo abrirá a apresentação, que terá a participação das cantoras Anitta e Pabllo Vittar. Além disso, o DJ Pedro Sampaio vai continuar a festa, após a passagem de Madonna, com um show na Praia do Leme. Gabriel David, novo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), comentou a participação dos ritmistas nas redes sociais. “Vocês vão ficar loucos, porque é uma coisa assim, inacreditável. Realmente, arrepiante, emocionante. E o mais legal de tudo: a valorização da nossa cultura”.