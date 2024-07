O salto de Simone Biles na sua fortuna com patrocínio e campanhas mundiais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Simone Biles foi alvo de documentário recente na Netflix sobre jornada para achar o equilíbrio ideal entre treinamento, vida pessoal e saúde mental – já o lado financeiro, ao que parece, está lá no alto do pódio. É bem provável que ela saia de Paris com muito mais. Porém, até aqui, a americana coleciona a impressionante marca de sete medalhas olímpicas e outras trinta de campeonatos mundiais, sendo 23 somente de ouro. Não por acaso, o patrimônio de Simone também deu um salto.

Estima-se que gire em torno de 16 milhões de dólares (ou 90,2 milhões de reais), o que inclui contrato com a Nike desde 2015 e o cachê como embaixadora global da Visa. Outros contratos publicitários, como o que mantém com a marca Kellogg’s, aumentam ainda mais esse polpudo valor. De acordo com a Forbes, a ginasta americana arrecadou cerca de 100 mil dólares (564 mil reais) em competições em 2023. Na Rio-2016, quando ela conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze, os Estados Unidos pagavam 25 mil dólares por medalha de ouro, 15 mil pela de prata e 10 mil pelo bronze. No total, ela saiu com 110 mil dólares, equivalente a 621.511,00 reais, na atual cotação. A conta não inclui, por exemplo, o cachê que ela recebeu para ser alvo de documentário da Netflix.