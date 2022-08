O ‘sacode’ que Andréia Sadi está promovendo na GloboNews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Estúdio I, da GloboNews, é líder de audiência na grande São Paulo desde a estreia da nova apresentadora, Andréia Sadi, no dia 6 de junho. No ranking da TV por assinatura, a GloboNews teve uma audiência três vezes maior que o segundo canal de notícias nesta faixa horária. Antes o Estúdio I ficava em segundo lugar, atrás da programação do canal Viva. Sadi assumiu a bancada do programa no lugar de Maria Beltrão, que foi para o É de casa, aos sábados, na TV Globo. Elogiadíssima pelos telespectadores – e também nas redes sociais, Sadi tem mostrado desenvoltura ao tratar de diversas pautas, e não só de política, como estava mais habituada.