O resultado do segundo turno, segundo a ‘vontade’ de Ivete Sangalo

Atualizado em 16 out 2022, 18h17 - Publicado em 17 out 2022, 07h00

Por Gustavo Silva

Com as eleições cada vez mais próximas e o futuro do país sendo desenhado por pequenas diferenças de intenção de voto, Ivete Sangalo, que era chamada pelos fãs como “isentona”, decidiu se posicionar com mais veemência na noite de sábado, 15. Em apresentação na cidade de Salvador, a cantora dançou enquanto a plateia cantava “Olê, oê, olá! Lula! Lula!”. Depois, disse: “Não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?”. Em outro momento da performance, Ivete, em alto e bom tom, mandou os fãs, que acompanhavam a performance artística, fazerem o “L”, em referência ao candidato à presidência Lula (PT).

Durante o Rock In Rio, no último mês, Ivete já tinha proferido frases contra Jair Bolsonaro (PL), mas sem citações nominais. Ainda assim, a atitude foi suficiente para irritar Eduardo Bolsonaro, que reclamou das declarações da cantora.

"FAZ O L" ⭐️❤️ Ivete Sangalo deixou o recado durante show em Salvador. Dia 30 é Lula 1️⃣3️⃣!!! pic.twitter.com/plfiFYFT9F — fenty lascado 1️⃣3️⃣ (@bene_ditando) October 16, 2022