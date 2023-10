O relato emocionado de Alok sobre a situação do pai em Israel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 10 out 2023, 16h21 - Publicado em 10 out 2023, 16h04

O DJ Alok não segurou a emoção ao falar nas redes sociais sobre os momentos de terror que seu pai, Juarez Petrillo, viveu em Israel durante os ataques terroristas do Hamas. “Meu pai estava no evento, que aconteceu um grande massacre dos terroristas, que matou mais de 260 pessoas lá. Ele estava no evento, prestes a se apresentar, quando começou a ter um bombardeio. O evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar. Ele conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás, que estava com conhecidos dele, foi baleado. Meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá. (…) Eu já saí de casa faz mais de 15 anos. Infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Meu pai toca, é DJ, então, está sempre viajando pelo mundo, eu também. Ele não sabe onde eu estou, também não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet”, disse.

