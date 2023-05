O recado jocoso de Eduardo Paes para o CEO do chatGPT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O CEO da OpenAI, Sam Altman, desembarcou no Rio para participar de um evento sobre inovação e Inteligência Artificial no Museu do Amanhã, nesta quinta-feira, 18. Brincando com o fato de Altman não usar aparelho de tradução simultânea durante suas conversas com brasileiros, o prefeito do Rio Eduardo Paes disse: “Não sei como traduz ‘o pica das galáxias’. The Dick of the galaxies”. O comentário arrancou risos da plateia. Depois, ainda falou: “Ele tá sem aparelho de tradução, então posso falar de Maricá que não vai entender. Depois pergunta pro chat o que Maricá significou na minha vida”. Por fim, deu ao executivo a chave da cidade.

Siga