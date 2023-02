O recado de Viviane Araújo a quem quer seu posto de rainha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 47, Viviane Araújo seguiu firme com seu duplo reinado — primeiro à frente da bateria da Mancha Verde, em São Paulo, depois em poder do cetro no Salgueiro, no Rio, que já empunha há dezesseis anos. Falar de aposentadoria, nem pensar. “Não serei eterna, mas não penso em parar. As outras que lutem pelo posto”, disparou. E já tem gente na batalha. Nos incandescentes bastidores da Sapucaí, circulava Deborah Secco, 43, que estaria de olho em sua coroa — no desfile, a atriz evoluiu na ala da diretoria, se anunciando salgueirense “desde criancinha”. Questionada sobre a campanha pelo cobiçado cargo, ela despista: “Não sei, quem sabe? Tem que ter fôlego”. Isso não parece lhe faltar.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830