O real interesse da Globo ao dar à Maísa Silva vilã de ‘Garota do Momento’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a audiência de novelas em petição de súplicas, a TV Globo tem investido em rostos conhecidos do grande público. A aposta da vez é em Maísa Silva, 22 anos, que estreia na emissora nesta segunda-feira, 4, em Garota do Momento, nova novela das 6. A esperança é que a artista consiga levar a sua influência com a geração crescida nas redes sociais para a televisão aberta. Maísa tem 5,7 milhões de inscritos no seu canal no YouTube, 20 milhões no TikTok e 49 milhões de seguidores no Instagram, onde investe nas “publis” e compartilha com os fãs a rotina de lazer e bastidores de gravação. Um prato cheio para a publicidade.

Esses números, aliás, fazem parte do chamariz da emissora para fisgar possíveis anunciantes. Descoberta por Silvio Santos (1930-2024), a atriz começou na televisão aos 3 anos. Aos 5, já comandava o quadro Pergunte à Maísa, no Programa Silvio Santos, no SBT. Com seu jeito irreverente, ela se destacou com interações inusitadas com o “patrão”, chegando até a perguntá-lo ao vivo se usava peruca.

Embora seja um rosto novo em novelas da Globo, Maísa já tem passagem pela teledramaturgia, como os papeis de Valéria Ferreira, em Carrossel (2012-2013), e Juliana Almeida, em Carinha de Anjo (2016-2019), ambas no SBT. Seu último trabalho antes de entrar na Globo foi De Volta aos 15, série da Netflix que estreou em 2022, na qual viveu Anita. Em Garota do Momento, Maísa interpreta a vilã Bia, uma jovem mimada que viverá uma rivalidade com Beatriz (Duda Santos) por Beto (Pedro Novaes), seu noivo.