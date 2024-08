Cinco estrelas da TV reveladas por Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos ícones da televisão brasileira, Silvio Santos era conhecido pelo seu carisma e também pelo faro aguçado para descobrir talentos. O apresentador, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, foi responsável por revelar artistas que se tornaram estrelas da TV nacional.

Maísa Silva – Fenômeno na televisão, Maísa Silva começou aos 5 anos na emissora fundada por Silvio, conquistando o público com seu jeito espontâneo e divertido. No Programa Silvio Santos, ela comandou o quadro Pergunte à Maisa e ficou marcada pelas interações inusitadas com o patrão, como a fala “É peruca, você usa peruca, Silvio Santos”.

Nas redes, Maísa fez uma homenagem ao ex-chefe e lembrou do início da carreira, proporcionada pelo dono do SBT. “O Silvio deu asas para o meu sonho, que era apresentar um programa de TV. ‘Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?’ pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam”, diz um trecho da mensagem publicada pela artista.

Larissa Manoela – Hoje na TV Globo, Larissa Manoela surgiu no SBT, quando interpretou Maria Joaquina, na novela Carrossel. No seu perfil do instagram, a atriz compartilhou as lembranças ao lado do patrão que a revelou para o país: “Silvio Santos para muitos, e o eterno chefe (o patrão) pra mim! Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos. Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu! Se hoje sou quem sou foi porque lá trás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor”.

Gugu Liberato – Uma das maiores revelações feitas por Silvio Santos, sem dúvidas, foi Augusto Liberato, conhecido nacionalmente como Gugu Liberato. Reconhecendo o potencial do jovem que enviava sugestões de programas, Silvio o trouxe para trabalhar como assistente de produção, onde rapidamente se destacou. Não demorou para que ele se tornasse apresentador, primeiro no Sessão Premiada e, posteriormente, no icônico Viva a Noite. Gugu conquistou o público com seu carisma e versatilidade, alcançando o status de um dos maiores apresentadores do Brasil.

Gugu morreu em 2019, aos 60 anos, após um acidente doméstico. Ele caiu do sótão da sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Eliana – Eliana começou sua carreira como apresentadora infantil no SBT. Sob a tutela de Silvio Santos, a apresentadora se destacou por sua comunicação direta com o público infantil, mas também soube se reinventar ao longo dos anos. Recentemente, Eliana foi contratada pela Globo, onde apresenta um quadro no dominical Fantástico.

Nas redes sociais, Eliana compartilhou uma foto abraçando Silvio, que sorria, acompanhada de uma mensagem: É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre”.

Mara Maravilha – Eliemary Silva da Silveira foi “batizada” por Silvio como Mara Maravilha, após descobrir a artista quando comandava um programa na TV Itapoan, afiliada do SBT. Aos 15 anos, mudou-se da Bahia para São Paulo e assumiu programas para adolescentes na emissora, competindo com Angélica e Xuxa. Assista ao programa da coluna GENTE com a apresentadora.

Mara deixou o SBT na década de 1990. Logo depois, virou evangélica e se afastou da TV por um tempo. Em 2016, foi convidada para participar do programa Fofocalizando. No Instagram, a apresentadora compartilhou uma imagem ao lado do empresário, durante o programa. “Silvio Santos meu amor, meu paizão do coração, nunca vai morrer, agora ele foi descansar! Não é por acaso que hoje é sábado… No judaísmo o sábado significa ‘descanso’, ‘cessação’, ‘repouso’ ou ‘interrupção’, é o sétimo dia da semana dedicado à oração e ao descanso, pois segundo a tradição hebraica Deus descansou no sétimo dia após completar a criação do universo”, escreveu ela, chamando Silvio de “paitrão”.