A emoção de Eliana ao falar de Silvio Santos na Globo

Eliana, contratada pela TV Globo após 15 anos no SBT, falou sobre a memória de Silvio Santos durante a cobertura especial da emissora carioca sobre a morte do comunicador, neste sábado, 17. Visivelmente abalada, a apresentadora elogiou o ex-patrão. “Um professor, um mestre, um pai da televisão. Não haverá nenhum outro Silvio Santos, nunca mais. As nossas conversas eram breves, não eram muito longas. Ou por telefone, ou nos bastidores do programa dele, ou em momentos de renovação de contrato. Ele era muito presente em todas as áreas da TV. A alma do SBT sempre foi o Silvio Santos e sempre será. Com ele aprendi que a maior forma e a melhor forma de se comunicar é a simplicidade. Falar de uma maneira que todos possam entender, não subestimar o público. E fazer com amor”.