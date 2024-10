O que revela documentário ‘escondido’ sobre Cid Moreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornalista Cid Moreira, que morreu na manhã desta quinta-feira, 3, recebeu uma homenagem através de um documentário sobre sua vida e carreira. Boa Noite foi lançado em 2019, e está no catálogo do Globoplay. Lançado com certa divulgação na época, logo depois ficou “escondido” no streaming. Até antes de sua morte, era preciso buscar na lista de procura, já que não figurava entre os destaques do gênero.

Diz a sinopse: “Aos 91 anos, Cid Moreira abre as portas de sua casa e de seu inconsciente, revelando facetas surpreendentes do homem que entrou nas casas de milhões de brasileiros todas as noites, por quase trinta anos. A voz mais famosa do Brasil narra a própria história, desconstruindo sua imagem mítica e nos conduzindo por um labirinto de memórias. Lembranças e imagens de arquivo traçam um panorama de sua vida que se confunde com a história da televisão brasileira”.

A obra é dirigida por Clarice Saliby. Seu maior feito é permitir que Cid fale de sua vida, conte casos marcantes, relembre passagens históricas de seu lado jornalístico e apresente ao telespectador seu lado brincalhão.