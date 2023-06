O que pai do João Doria tem a ver com o Dia dos Namorados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em muitos países a comemoração do Dia dos Namorados é celebrada no dia 14 de fevereiro, data que remete a São Valentim. No Brasil, porém, ela ocorre no dia 12 de junho, e o motivo é puramente comercial. João Doria, pai do ex-governador de São Paulo, de mesmo nome, levou a data para o meio do ano com a ideia de aumentar vendas. O publicitário foi dono da agência Standart Propaganda, e foi contratado por uma rede de lojas de departamento, que precisava de alguma data especial no meio do ano, devido a um buraco de comemorações.

A empresa considerava que passados o Carnaval e o Dia das Mães, o próximo pico de vendas só ocorria no Dia dos Pais, em agosto. A solução foi realocar o Dia dos Namorados para junho, conectado a data de Santo Antônio, o santo casamenteiro, em 13 de junho. A campanha criada em 1948 tinha o slogan: “Não é só com beijos que se prova o amor” e a publicidade foi copiada em todo o país.