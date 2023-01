O que Janja fará com quadro ‘Orixás’, danificado na gestão Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Importante pintura de Djanira (1914-1979), Orixás era principal peça de decoração do Salão Nobre do Palácio do Planalto. A pedido do último presidente a passar por lá, a obra foi retirada e enviada para a “reserva técnica”, ou seja, para o arquivo do Planalto, deixando de ser exibida ao público. Durante a posse da ministra da Cultura Margareth Menezes, a primeira-dama Janja anunciou que o quadro voltará a ser exibido em seu lugar de destaque no Palácio. Ela informou ainda que a pintura foi avariada nos últimos anos. “Havia um furo feito de caneta na tela. Mas vai voltar ao local que pertence, o Palácio do Planalto. Vai estar numa exposição agora em janeiro, mas vai voltar. Aliás, faremos todo o trabalho de recomposição do acervo, vamos tratar isso com muito carinho”.

A retirada do quadro foi considerada um ataque às religiões negras, em claro ato de intolerância religiosa por parte de Jair e Michelle Bolsonaro, que ocuparam a casa e mexeram na tradicional decoração preservada por todos os demais que por lá passaram.