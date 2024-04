O que há por trás do sorriso ‘nada nobre’ de Rei Charles

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rei Charles III fez uma rara aparição em público no último domingo, 31, ao lado da Rainha Camilla. Eles participaram da missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra, e cumprimentaram a população que estava ao redor da capela. Porém, um detalhe roubou a atenção nas fotos: o sorriso com dentes tortos do monarca. Nas redes sociais, muitos especularam sobre a saúde bucal de Charles – que passa por um tratamento de câncer. A cirurgiã dentista Kátia Blume comentou com a coluna sobre o sorriso do rei e o que ele pode apresentar.

“É importante observar que a aparência de seus dentes não é necessariamente indicador de má saúde bucal. O amarelamento dos dentes é um processo natural que ocorre com a idade. O esmalte dos dentes, que é a camada externa protetora, torna-se mais fino com o tempo, revelando a dentina subjacente, que é mais escura. Isso não significa que os dentes estejam doentes ou não saudáveis. Além disso, os dentes tortos, principalmente os inferiores, podem ser resultado do processo de envelhecimento. À medida que envelhecemos, nossos ossos e músculos faciais mudam, o que afeta a posição dos dentes. Isso é perfeitamente normal e não é motivo de preocupação. É claro que, se o Rei Charles desejar melhorar a aparência estética de seus dentes, existem opções disponíveis. Aparelhos ortodônticos ou lentes de contato dentais podem ser usados para alinhamento ou clareamento para melhorar a coloração desses dentes”.