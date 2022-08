O que há por trás da nova baixa no elenco principal da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de perder Grazi Massafera e Bruna Marquezine, a TV Globo já não conta também com Isis Valverde em seu quadro de elenco fixo para novelas e programação diversa. Nesta segunda-feira, 1, a atriz compartilhou uma “carta aberta” em seu perfil do Instagram, na qual relembra os bons momentos que viveu em trabalhos na emissora. “Nunca pensei que estaria pronta pra essa ‘carta aberta’. Mas a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança!”, disse Isis, se referindo aos Estúdios Globo.

Com exclusividade à coluna, Ísis declarou recentemente: “Emendei um trabalho no outro nos últimos anos e estou sentindo necessidade de um parada para olhar para mim, para os próximos passos. E isso inclui também pensar a carreira além do Brasil, avaliar oportunidades fora. Estou aberta a tudo. De certo já tenho um filme para rodar agora no segundo semestre e estou muito animada. Amo fazer cinema também! Eu estou sempre em busca de bons personagens, de boas histórias para contar. Isso está em todo lugar“.

Ela passa uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, para tentar a carreira internacional. Este, aliás, é seu projeto há anos. A atriz vinha querendo passar uma longa temporada fora do país, a fim de galgar algum papel em produção de Hollywood. Sem pensar pequeno, ainda na gravidez, ela já planejava essa mudança. Com o fim do contrato de longo prazo por aqui, resolveu se jogar nas aulas de inglês e interpretação. Entre os seus principais papéis na TV Globo, destacam-se: a Ritinha, de A força do querer, e Ana do véu, em Sinhá Moça.