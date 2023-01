O que fez Carolina Dieckmann chorar ao gravar ‘Vai na fé’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de cinco anos longe das novelas, em período sabático com a família em Miami, Carolina Dieckmann, 44, volta ao ar em Vai na Fé, da TV Globo. Em cena, ela interpreta uma advogada megaconectada que tem relação difícil com a mãe “bicho-grilo”, que abdicou de tudo para viver no meio do mato. Carol conta que, ao gravar, veio à mente a lembrança da sua mãe, Maíra, que faleceu em 2019 e com quem, ao contrário da personagem, era grudadíssima. “Depois da minha perda, fiquei mesmo com vontade de colocar isso no meu trabalho. Tenho baitas crises de choro gravando, estou em contato direto com essa emoção”, relata.

Publicado em VEJA de 25 de janeiro de 2023, edição nº 2825