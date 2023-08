O que está por trás do cancelamento do ‘The Voice Brasil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vai ao ar no final de 2023 a décima segunda edição do The Voice Brasil. Também promete ser a última vez que o reality musical da TV Globo, apresentado por Fatima Bernardes, tenta descobrir um grande talento de projeção nacional. A verdade é que o programa nunca atingiu seu maior objetivo, desde sua estreia: ter, de fato, “a voz” do Brasil. Entre vários nomes que por lá passaram, nenhum foi capaz de se tornar um fenômeno musical, como ocorreu em outros países. Somado a isso, a fórmula se enfraqueceu e os patrocinadores já não veem o programa como algo atrativo. Desandou de vez.