O que esperar de discurso político de Ivete Sangalo no Rock in Rio

Depois que Anitta veio a público apoiar a candidatura de Lula (PT), os fãs de Ivete Sangalo – muitos deles também fãs de Anitta – exigem o mesmo. Afinal, a baiana ainda não fez uma declaração firme sobe quem apoiará na próxima eleição. O máximo que Ivete fez, no final do ano passado, foi reagir de forma amistosa – mas nada categórica, aos gritos de “Fora, Bolsonaro” durante um show. Mais recente foi sua declaração contra o armamento, o que muitos entenderam como um sinal tímido de oposição ao presidente.

A última chance que ela terá de se redimir do silêncio já tem data e local marcado: sua apresentação no dia 11 no Rock in Rio, a menos de trinta dias das eleições. Justamente quando os decibéis eleitorais já começam a ficar lá em cima. Pessoas próximas à cantora comentam que ela se manifestará no mesmo tom, a depender do clima do público.

Não é sobre partido… tirando o corpinho de fora de se posicionar pic.twitter.com/M41iqZUO3W — OHLAPADA É 13 MININU (@ouxicrari) June 21, 2021

É inadmissível que a essa altura do campeonato a Ivete ainda não tenha mandado um fora Bolsonaro. INADMISSÍVEL — leozinho 🌹🚀 (@lelecosj) June 21, 2021

Cada dia que passa eu tenho mais preguiça da Ivete Sangalo. — Xai (@SilvaJairiane) June 21, 2021

