O que é Tinnitus, tema de filme e doença de 17% da população adulta

A atriz Joana de Verona, 32 anos, está com o filme Tinnitus, dirigido por Gregório Graziosi, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ela interpreta Marina Lenk, uma experiente atleta de Saltos Ornamentais, que sofre uma súbita crise de Tinnitus, como é chamado o zumbido constante e insuportável nos ouvidos. Afastada do esporte que ama, Marina troca a desafiadora plataforma de saltos por uma pacata vida no aquário, onde trabalha fantasiada de sereia.

“Nas cenas que eu tinha de mergulho e apneia dentro do aquário em São Paulo, com água do mar, tubarões lixa, com vários peixes, tartarugas enormes, raias, tive um peso de cinco quilos na cintura e uma cauda de sereia. Cada vez que a gente tentava fazer um plano bonito, aparecia um peixe do nada, ou uma raia que grudava no vidro”, conta a atriz luso-brasileira.

O Tinnitus é um problema da vida real, geralmente associado à perda auditiva, e pode possuir diversas causas, entre elas a exposição a ruídos extremos. Atinge cerca de 17% da população adulta. Um estudo publicado recentemente no periódico científico JAMA Neurology aponta que o zumbido afeta mais de 740 milhões de pessoas em todo o mundo. Desse total, mais de 120 milhões apresentam uma forma grave da condição.

Joana, que nasceu em São Luís (MA) e foi viver em Portugal ainda pequena, faz questão de participar da vida política do seu país de origem. Ela vem no próximo final de semana para exercer sua cidadania. “Eu vou votar no Brasil no dia 30 de outubro. Vou viver esse momento histórico importantíssimo, as eleições, são eleições fundamentais para tentar reverter uma situação política, social, onde o Brasil se encontra no momento. Pela democracia!”, declara Joana.

